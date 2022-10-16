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У Норвегії затримали ще одного росіянина через зйомку дроном

Неділя, 16 жовтня 2022, 10:43

Поліція норвезького міста Тромсе повідомила в суботу, що затримала громадянина Росії, який фотографувався в аеропорту Тромсе.

Про це йдеться у заяві поліції, пише "Європейська правда".

Затриманий - 51-річний чоловік, який не проживає в Норвегії. Згідно з поясненням обвинуваченого, він проїхав прикордонний Стурскуг у четвер і прямував на острів Шпіцберген.

Поліція вилучила велику кількість фотообладнання, включаючи безпілотник і кілька карт пам'яті.

У суботу обвинуваченого відправили під варту. Його звинувачують у керуванні безпілотником у Норвегії, і його попросили взяти під варту на 4 тижні.

"Обвинувачений зізнався, що керував безпілотником у Норвегії. Серед вилучених речей ми бачили, серед іншого, фотографії з аеропорту Кіркенеса та фотографії вертольота Bell Міністерства оборони", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, суд у Норвегії в п’ятницю на два тижні арештував громадянина Росії, якого затримали на кордоні з двома безпілотниками й чотирма терабайтами файлів на електронних носіях у багажі.

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Норвегія

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