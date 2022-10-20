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Лідер італійського "Руху 5 зірок" висловився проти збройної допомоги Україні

Четвер, 20 жовтня 2022, 22:35

Лідер італійської популістської партії "Рух 5 зірок" Джузеппе Конте після консультацій із президентом Серджо Матареллою про формування уряду в четвер заявив, що виступає проти подальшого постачання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

"Уряд, що йде, навіть не прийняв спротив направлення зброї в Україну з боку парламенту. У США публікують військові вантажі на своїх сайтах. Наша позиція чітка: нам здається, що зараз потрібні мирні переговори", – сказав Конте.

Він додав, що не вважає для Італії пріоритетом підтримку України зброєю, як це роблять "такі країни, як США".

Італія надає Україні новий пакет військової допомоги

На запитання, чи проголосує "Рух 5 зірок" проти відправлення зброї Києву, Конте відповів: "Для Італії більше немає необхідності відправляти зброю".

Нагадаємо, що саме Джузеппе Конте в парламенті попереднього скликання був ініціатором дискусії в Сенаті про припинення військової допомоги Україні. Але тоді його позицію не підтримала більшість сенаторів.

На дострокових парламентських виборах 25 вересня "Рух 5 зірок" посів третє місце, здобувши трохи більше 15% голосів. Партія не буде входити в урядову коаліцію, але має 52 місця в Палаті депутатів і 28 місць у Сенаті (приблизно одна восьма кожної палати), що може відігравати важливу роль під час голосувань.

Після виборів в Італії почалася зміна влади, і деякі перші призначення нової коаліції в Італії є тривожним сигналом для України.

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