Лідер італійського "Руху 5 зірок" висловився проти збройної допомоги Україні

Лідер італійської популістської партії "Рух 5 зірок" Джузеппе Конте після консультацій із президентом Серджо Матареллою про формування уряду в четвер заявив, що виступає проти подальшого постачання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

"Уряд, що йде, навіть не прийняв спротив направлення зброї в Україну з боку парламенту. У США публікують військові вантажі на своїх сайтах. Наша позиція чітка: нам здається, що зараз потрібні мирні переговори", – сказав Конте.

Він додав, що не вважає для Італії пріоритетом підтримку України зброєю, як це роблять "такі країни, як США".

На запитання, чи проголосує "Рух 5 зірок" проти відправлення зброї Києву, Конте відповів: "Для Італії більше немає необхідності відправляти зброю".

Нагадаємо, що саме Джузеппе Конте в парламенті попереднього скликання був ініціатором дискусії в Сенаті про припинення військової допомоги Україні. Але тоді його позицію не підтримала більшість сенаторів.

На дострокових парламентських виборах 25 вересня "Рух 5 зірок" посів третє місце, здобувши трохи більше 15% голосів. Партія не буде входити в урядову коаліцію, але має 52 місця в Палаті депутатів і 28 місць у Сенаті (приблизно одна восьма кожної палати), що може відігравати важливу роль під час голосувань.

Після виборів в Італії почалася зміна влади, і деякі перші призначення нової коаліції в Італії є тривожним сигналом для України.