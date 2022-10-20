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Лидер итальянского "Движения 5 звезд" высказался против вооруженной помощи Украине

Четверг, 20 октября 2022, 22:35

Лидер итальянской популистской партии "Движение 5 звезд" Джузеппе Конте после консультаций с президентом Серджо Матареллой о формировании правительства в четверг заявил, что выступает против дальнейших поставок военной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

"Уходящее правительство даже не приняло сопротивление направлению оружия в Украину со стороны парламента. В США публикуют военные грузы на своих сайтах. Наша позиция четкая: нам кажется, что сейчас нужны мирные переговоры", - сказал Конте.

Он добавил, что не считает для Италии приоритетом поддержку Украины оружием, как это делают "такие страны, как США".

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На вопрос, проголосует ли "Движение 5 звезд" против отправки оружия Киеву, Конте ответил: "Для Италии больше нет необходимости отправлять оружие".

Напомним, что именно Джузеппе Конте в парламенте предыдущего созыва был инициатором дискуссии в Сенате о прекращении военной помощи Украине. Но тогда его позицию не поддержало большинство сенаторов.

На досрочных парламентских выборах 25 сентября "Движение 5 звезд" заняло третье место, получив чуть более 15% голосов. Партия не будет входить в правительственную коалицию, но имеет 52 места в Палате депутатов и 28 мест в Сенате (примерно одна восьмая каждой палаты), что может играть важную роль во время голосований.

После выборов в Италии началась смена власти, и некоторые первые назначения новой коалиции в Италии являются тревожным сигналом для Украины.

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