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Франція, Іспанія та Португалія домовилися про "зелений енергопровід" у Середземному морі

П'ятниця, 21 жовтня 2022, 08:28

Франція, Іспанія та Португалія домовилися про створення "зеленого трубопроводу" під Середземним морем, по якому можливо буде прокачувати природний газ, а у майбутньому - водень. 

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

Лідери країн говорили про це у Брюсселі на полях саміту ЄС. У спільній заяві вказують, що проєкт з умовною назвою BarMar, є найоптимальнішим способом сполучити Іберійський півострів та Центральну Європу. 

За словами прем’єра Іспанії Педро Санчеса, ідея полягає в тому, щоб з’єднати Іберійський півострів з рештою Європи під Середземним морем, трубопровід має виходити на поверхню у Марселі. Його тимчасово можуть використовувати для прокачування природного газу, а далі - водню. 

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що проєкт може передбачати створення також додаткових інтерконекторів для електромережі. 

Домовленість включає і завершення газових інтерконекторів між Португалією та Іспанію.

Спершу Іспанія та Португалія просували ідею газопроводу через Піренеї. У Парижі ідею сприйняли стримано, аргументуючи це тим, що на проєкт знадобиться надто багато коштів і часу. Після 24 лютого на проєкт трубопроводу з Іберійського півострова до Франції почали дивитися як спосіб підтримати ті європейські країни, які в умовах "енергетичної війни" виявились найбільш вразливими, ідею підтримав і канцлер Німеччини Олаф Шольц. 

Санчес і Макрон розповіли, що троє лідерів знову обговорять це питання 8-9 грудня в Іспанії і там проєкт мають фіналізувати, на його побудову планують залучити європейські кошти. 

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Енергетика Франція Іспанія Португалія

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