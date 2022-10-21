Франція, Іспанія та Португалія домовилися про "зелений енергопровід" у Середземному морі

Франція, Іспанія та Португалія домовилися про створення "зеленого трубопроводу" під Середземним морем, по якому можливо буде прокачувати природний газ, а у майбутньому - водень.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

Лідери країн говорили про це у Брюсселі на полях саміту ЄС. У спільній заяві вказують, що проєкт з умовною назвою BarMar, є найоптимальнішим способом сполучити Іберійський півострів та Центральну Європу.

За словами прем’єра Іспанії Педро Санчеса, ідея полягає в тому, щоб з’єднати Іберійський півострів з рештою Європи під Середземним морем, трубопровід має виходити на поверхню у Марселі. Його тимчасово можуть використовувати для прокачування природного газу, а далі - водню.

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що проєкт може передбачати створення також додаткових інтерконекторів для електромережі.

Домовленість включає і завершення газових інтерконекторів між Португалією та Іспанію.

Спершу Іспанія та Португалія просували ідею газопроводу через Піренеї. У Парижі ідею сприйняли стримано, аргументуючи це тим, що на проєкт знадобиться надто багато коштів і часу. Після 24 лютого на проєкт трубопроводу з Іберійського півострова до Франції почали дивитися як спосіб підтримати ті європейські країни, які в умовах "енергетичної війни" виявились найбільш вразливими, ідею підтримав і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Санчес і Макрон розповіли, що троє лідерів знову обговорять це питання 8-9 грудня в Іспанії і там проєкт мають фіналізувати, на його побудову планують залучити європейські кошти.