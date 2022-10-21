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Франция, Испания и Португалия договорились о "зеленом энергопроводе" в Средиземном море

Пятница, 21 октября 2022, 08:28

Франция, Испания и Португалия договорились о создании "зеленого трубопровода" под Средиземным морем, по которому можно будет прокачивать природный газ, а в будущем - водород. 

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".

Лидеры стран говорили об этом в Брюсселе на полях саммита ЕС. В совместном заявлении указывают, что проект с условным названием BarMar, является оптимальным способом соединить Иберийский полуостров и Центральную Европу. 

По словам премьера Испании Педро Санчеса, идея заключается в том, чтобы соединить Иберийский полуостров с остальной Европой под Средиземным морем, трубопровод должен выходить на поверхность в Марселе. Его временно могут использовать для прокачки природного газа, а дальше - водорода. 

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что проект может предусматривать создание также дополнительных интерконнекторов для электросети. 

Договоренность включает и завершение газовых интерконнекторов между Португалией и Испанией.

Сначала Испания и Португалия продвигали идею газопровода через Пиренеи. В Париже идею восприняли сдержанно, аргументируя это тем, что на проект понадобится слишком много средств и времени. После 24 февраля на проект трубопровода с Иберийского полуострова во Францию начали смотреть как способ поддержать те европейские страны, которые в условиях "энергетической войны" оказались наиболее уязвимыми, идею поддержал и канцлер Германии Олаф Шольц. 

Санчес и Макрон рассказали, что трое лидеров снова обсудят этот вопрос 8-9 декабря в Испании и там проект должны финализировать, на его построение планируют привлечь европейские средства. 

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Энергетика Франция Испания Португалия

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