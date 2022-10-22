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У парламенті Фінляндії вимагають закрити консульство РФ на Аландських островах

Субота, 22 жовтня 2022, 08:29

Депутатка парламенту, колишня голова опозиційних "Християнських демократів" Пяйві Рясянен внесла на адресу уряду депутатський запит, у якому вона вимагає закрити консульство Російської Федерації на Аландських островах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Консульство РФ (раніше - СРСР) працює в Марієхамні з 1940 року і здійснює контроль над дотриманням договору про демілітаризацію Аландських островів.

Рясянен вважає, що цю функцію слід передати, наприклад, Фінляндії або Швеції.

Рясянен обіймала посаду міністра внутрішніх справ з 2011 по 2015 рік.

Також голова опозиційної Коаліційної партії Петтері Орпо і депутати опозиційних "Істинних фінів" вимагали закрити консульство РФ на Аландських островах після вторгнення Росії в Україну.

Мер Турку Мінна Арве, зі свого боку, запропонувала закрити розташоване в місті генеральне консульство РФ. Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто відкинув цю пропозицію.

Раніше повідомлялося, що понад половина жителів Фінляндії хотіли б відмовитися від демілітаризації Аландських островів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін отримала повноваження від парламентських партій на будівництво паркану на східному кордоні з Росією.

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Фінляндія

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