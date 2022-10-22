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В парламенте Финляндии требуют закрыть консульство РФ на Аландских островах

Суббота, 22 октября 2022, 08:29

Депутат парламента, бывшая глава оппозиционных "Христианских демократов" Пяйви Рясянен внесла в адрес правительства депутатский запрос, в котором она требует закрыть консульство Российской Федерации на Аландских островах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Консульство РФ (ранее - СССР) работает в Мариехамне с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов.

Рясянен считает, что эту функцию следует передать, например, Финляндии или Швеции.

Рясянен занимала должность министра внутренних дел с 2011 по 2015 год.

Также председатель оппозиционной Коалиционной партии Петтери Орпо и депутаты оппозиционных "Истинных финнов" требовали закрыть консульство РФ на Аландских островах после вторжения России в Украину.

Мэр Турку Минна Арве, со своей стороны, предложила закрыть расположенное в городе генеральное консульство РФ. Министр иностранных дел Пекка Хаависто отверг это предложение.

Ранее сообщалось, что более половины жителей Финляндии хотели бы отказаться от демилитаризации Аландских островов.

Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин получила полномочия от парламентских партий на строительство забора на восточной границе с Россией.

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