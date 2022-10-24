Нідерланди вдруге відправляють в Україну команду експертів для розслідування воєнних злочинів

Група судмедекспертів з Нідерландів вдруге вирушає до України, щоб допомогти у розслідуванні воєнних злочинів, які були скоєні на її території.

Про це повідомляє телеканал NOS, пише "Європейська правда".

Нідерландці роблять це за дорученням Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС) та у відповідь на заклик українського уряду до країн допомогти у розслідуванні звірств.

Судмедексперти виїжджають на певні місця, щоб подивитися, що саме там сталося, наприклад, на місця масових поховань.

Вони проводять дослідження ДНК і вивчають цифровий трафік, який може свідчити про вчинення воєнних злочинів. Маються на увазі фотографії та повідомлення, наприклад, через WhatsApp. Результати передаються до кримінального суду, щоб потім використовувати їх у будь-яких судових процесах.

Анджело Вотерс з Королівського суду Нідерландів, який очолює групу, пояснив, що це незалежне розслідування.

Росія не визнає МКС. Тому переслідування росіян за можливі злочини в Україні є складним завданням. Тим не менш, Вотерс сподівається на притягнення винних до відповідальності. Крім того, за його словами, встановлення злочинів - це також визнання для жертв.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу попросили главу дипломатії ЄС та Європейську комісію вивчити варіанти, що дозволять притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України.

Верховна рада звернулась до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, Євросоюзу, Ради Європи стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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