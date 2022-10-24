Нидерланды во второй раз отправляют в Украину команду экспертов для расследования военных преступлений

Группа судмедэкспертов из Нидерландов во второй раз отправляется в Украину, чтобы помочь в расследовании военных преступлений, которые были совершены на ее территории.

Об этом сообщает телеканал NOS, пишет "Европейская правда".

Нидерландцы делают это по поручению Международного уголовного суда в Гааге (МУС) и в ответ на призыв украинского правительства к странам помочь в расследовании зверств.

Судмедэксперты выезжают на определенные места, чтобы посмотреть, что именно там произошло, например, на места массовых захоронений.

Они проводят исследования ДНК и изучают цифровой трафик, который может свидетельствовать о совершении военных преступлений. Имеются в виду фотографии и сообщения, например, через WhatsApp. Результаты передаются в уголовный суд, чтобы затем использовать их в любых судебных процессах.

Анджело Вотерс из Королевского суда Нидерландов, который возглавляет группу, объяснил, что это независимое расследование.

Россия не признает МУС. Поэтому преследование россиян за возможные преступления в Украине представляет собой сложную задачу. Тем не менее, Уотерс надеется на привлечение виновных к ответственности. Кроме того, по его словам, установление преступлений - это также признание для жертв.

Напомним, лидеры Евросоюза попросили главу дипломатии ЕС и Европейскую комиссию изучить варианты, которые позволят привлечь к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

Верховная рада обратилась к ООН, парламентам и правительствам ее государств-членов, Евросоюза, Совета Европы относительно создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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