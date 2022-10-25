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Парламент Угорщини позбавив імунітету трьох опозиційних депутатів

Вівторок, 25 жовтня 2022, 08:10

У понеділок парламент Угорщини позбавив імунітету трьох представників опозиції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Telex.hu.

Зокрема, парламент позбавив депутатської недоторканності депутата Антала Чарді.

Перед голосуванням комісія з питань недоторканності коротко розповіла про справу про те, що депутат нібито підробив документ щодо орендованої ним нерухомості в Буді. За даними комісії, власник нерухомості подав скаргу навесні, оскільки вважав, що Чарді вирішував питання, пов'язані з квартирою в енергопостачальній компанії, за підробленою довіреністю. Цю квартиру йому здає в оренду апарат парламенту.

Перед голосуванням комітет з питань недоторканності звернувся з проханням призупинити недоторканність Чарді, про що просив сам Чарді, оскільки, на його думку, це єдиний спосіб довести, що він правий.

У понеділок парламент також позбавив недоторканності Елода Новака і Акоша Хадхазі.

На початку року Новаку були пред'явлені звинувачення в порушенні громадського порядку і вандалізмі. У серпні 2020 року політик з Міхазанка і двоє його колег зірвали з будівлі районного муніципалітету веселковий прапор, після чого від'їхали з ним на мотоциклі і викинули в сміттєвий бак. У вересні 2019 року на фотовиставці, організованій в районному культурному центрі, він знищив фотографію із зображенням лесбійського поцілунку за допомогою пульверизатора з червоною фарбою, завдавши збитків на суму майже п'ятдесят тисяч форинтів.

Про Акоша Хадгазі повідомив мер Кішвашара 29 травня, після того, як Хадгазі заявив, що в поселенні були "вкрадені" кошти ЄС, призначені для поліпшення становища ромів. Мер образився, що його називають тим, хто маніпулює ромськими грошима і тим, хто залякує ромів, які проживають в селищі. Через це мер подав на депутата до суду.

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Угорщина

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