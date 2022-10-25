Парламент Венгрии лишил иммунитета трех оппозиционных депутатов

В понедельник парламент Венгрии лишил иммунитета трех представителей оппозиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Telex.hu.

В частности, парламент лишил депутатской неприкосновенности депутата Антала Чарди.

Перед голосованием комиссия по вопросам неприкосновенности кратко рассказала о деле о том, что депутат якобы подделал документ по арендованной им недвижимости в Буде. По данным комиссии, владелец недвижимости подал жалобу весной, поскольку считал, что Чарди решал вопросы, связанные с квартирой в энергоснабжающей компании, по поддельной доверенности. Эту квартиру ему сдает в аренду аппарат парламента.

Перед голосованием комитет по вопросам неприкосновенности обратился с просьбой приостановить неприкосновенность Чарди, о чем просил сам Чарди, поскольку, по его мнению, это единственный способ доказать, что он прав.

В понедельник парламент также лишил неприкосновенности Элода Новака и Акоша Хадхази.

В начале года Новаку были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и вандализме. В августе 2020 года политик из Михазанка и двое его коллег сорвали со здания районного муниципалитета радужный флаг, после чего уехали с ним на мотоцикле и выбросили в мусорный бак. В сентябре 2019 года на фотовыставке, организованной в районном культурном центре, он уничтожил фотографию с изображением лесбийского поцелуя с помощью пульверизатора с красной краской, нанеся ущерб на сумму почти пятьдесят тысяч форинтов.

Об Акоше Хадгази сообщил мэр Кишвашара 29 мая, после того, как Хадгази заявил, что в поселении были "украдены" средства ЕС, предназначенные для улучшения положения ромов. Мэр обиделся, что его называют тем, кто манипулирует ромскими деньгами и тем, кто запугивает ромов, проживающих в поселке. Из-за этого мэр подал на депутата в суд.