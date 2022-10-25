Резніков обговорив з новим міністром оборони Швеції проєкти для посилення захисту України

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з новим очільником міністерства оборони Швеції Полом Йонсоном посилення обороноздатності України.

Про це Резніков розповів у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

"Сьогодні я мав розмову з нещодавно призначеним міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Я привітав свого колегу з призначенням і запросив його відвідати Київ. Обговорили нові проєкти для посилення обороноздатності України", - зазначив міністр оборони України.

Новий прем’єр Швеції Ульф Крістеррсон представив свій уряд 18 жовтня.

Президент україни Володимир Зеленський розповів, що одним із перших з іноземних лідерів провів розмову з Крістерссоном, обговорювали підтримку на безпековому треку.