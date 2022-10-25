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Резников обсудил с новым министром обороны Швеции проекты по усилению защиты Украины

Вторник, 25 октября 2022, 17:33

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с новым главой министерства обороны Швеции Полом Йонсоном усиление обороноспособности Украины.

Об этом Резников рассказал в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

"Сегодня я разговаривал с недавно назначенным министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Я поздравил своего коллегу с назначением и пригласил его посетить Киев. Обсудили новые проекты для усиления обороноспособности Украины", - отметил министр обороны Украины.

Новый премьер Швеции Ульф Кристерсон представил свое правительство 18 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что одним из первых из иностранных лидеров провел разговор с Кристерссоном, обсуждали поддержку на треке безопасности.

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