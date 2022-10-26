Нижня палата парламенту Італії висловила довіру уряду Мелоні

Правий уряд Італії на чолі з прем'єр-міністром Джорджією Мелоні у вівторок ввечері легко отримав перший з двох необхідних вотумів довіри в парламенті з комфортним відривом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ansa.

У нижній палаті парламенту підтримку уряду Мелоні висловили 235 депутатів, 154 були проти.

Для коаліційної більшості необхідно було щонайменше 195 голосів.

У середу новий уряд чекає голосування у верхній палаті парламенту, Сенаті, де у нього також є стійка більшість. Вотум довіри вимагається Конституцією для нових урядів.

Раніше у вівторок Мелоні виклала політичні цілі свого уряду, відповідаючи на критику з боку вітчизняних та іноземних критиків, які занепокоєні тим, що її ультраправа політика може підірвати європейську єдність або громадянські права італійських громадян.

Вона розкритикувала Європейський Союз за те, що він не завжди готовий до викликів, зокрема, до драматичної енергетичної кризи, яка загрожує домогосподарствам та бізнесу.

Але вона пообіцяла, що її уряд залишатиметься вірним угодам з ЄС, одночасно працюючи над реформами, в тому числі над монетарними правилами.

Мелоні також заявила, що Рим не піддасться на енергетичний шантаж Путіна і залишиться партнером України.