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Нижняя палата парламента Италии выразила доверие правительству Мелони

Среда, 26 октября 2022, 07:24

Правое правительство Италии во главе с премьер-министром Джорджией Мелони во вторник вечером легко получило первый из двух необходимых вотумов доверия в парламенте с комфортным отрывом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ansa.

В нижней палате парламента поддержку правительства Мелони выразили 235 депутатов, 154 были против.

Для коалиционного большинства необходимо было не менее 195 голосов.

В среду новое правительство ждет голосования в верхней палате парламента, Сенате, где у него также есть устойчивое большинство. Вотум доверия требуется Конституцией для новых правительств.

Ранее во вторник Мелони изложила политические цели своего правительства, отвечая на критику со стороны отечественных и иностранных критиков, которые обеспокоены тем, что ее ультраправая политика может подорвать европейское единство или гражданские права итальянских граждан.

Она раскритиковала Европейский Союз за то, что он не всегда готов к вызовам, в частности, к драматическому энергетическому кризису, который угрожает домохозяйствам и бизнесу.

Но она пообещала, что ее правительство будет оставаться верным соглашениям с ЕС, одновременно работая над реформами, в том числе над монетарными правилами.

Мелони также заявила, что Рим не поддастся на энергетический шантаж Путина и останется партнером Украины.

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Италия

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