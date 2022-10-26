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НАТО та Румунія навчатимуть українських парамедиків

Середа, 26 жовтня 2022, 16:14

Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха НАТО та Румунія підписали у понеділок угоду про співпрацю з метою навчання парамедиків для українських служб швидкого реагування.

Про це повідомила пресслужба НАТО, пише "Європейська правда".

Відзначається, що цей тренінг допоможе підвищити спроможність української медичної системи в умовах широкомасштабної збройної агресії Росії проти України – ситуації, яка погіршилася із настанням зими, та поточними викликами, пов’язаними з пандемією COVID-19.

Навчання проходитимуть у Румунії за сприяння департаменту з надзвичайних ситуацій міністерства внутрішніх справ Румунії.

Румунія та Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха НАТО через Трастовий фонд реагування на пандемію фінансуватимуть навчання та матеріально-технічну підтримку.

На церемонії підписання угоди були присутні державний секретар міністерства внутрішніх справ Румунії Раед Арафат, постійний представник Румунії при НАТО, посол Дан Некулаеску та Тім Ланнан, голова Євроатлантичного центру НАТО з координації реагування на катастрофи.

Як повідомлялося, Румунія прискорить оборонні закупівлі та активізує переговори з країнами з узбережжя Чорного моря, щоб протистояти потенційним наслідкам війни Росії в Україні для регіону.

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Розширення НАТО Війна з РФ Румунія

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