НАТО и Румыния будут обучать украинских парамедиков

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия НАТО и Румыния подписали в понедельник соглашение о сотрудничестве с целью обучения парамедиков для украинских служб быстрого реагирования.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что этот тренинг поможет повысить способность украинской медицинской системы в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины - ситуации, которая с наступлением зимы ухудшилась, и текущими вызовами, связанными с пандемией COVID-19.

Учения будут проходить в Румынии при содействии департамента по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Румынии.

Румыния и Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия НАТО через Трастовый фонд реагирования на пандемию будут финансировать обучение и материально-техническую поддержку.

На церемонии подписания соглашения присутствовали государственный секретарь министерства внутренних дел Румынии Раед Арафат, постоянный представитель Румынии при НАТО, посол Дан Некулаеску и Тим Ланнан, председатель Евроатлантического центра НАТО по координации реагирования на катастрофы.

Как сообщалось, Румыния ускорит оборонные закупки и активизирует переговоры со странами с побережья Черного моря, чтобы противостоять потенциальным последствиям войны России в Украине для региона.