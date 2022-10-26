У Гданську після обурення у соцмережах скасували презентацію книжки Дугіна

У Гданську скасували презентацію книжки російського ультранаціоналіста Олександра Дугіна, яка мала відбутися у Гданському університеті.

Про це повідомило "Польське радіо", пише "Європейська правда".

Презентація книги Дугіна мала відбутися в Гданському університеті в суботу, 29 жовтня. Завадити презентації вдалося завдяки масовій реакції у соцмережах.

"Завдяки вашим повідомленням ми змогли втрутитися, щоб запобігти цій події. Ми не знали, з якою метою було орендовано приміщення в нашому закладі. Ми обурені тим, про що була ця зустріч. Це урок, щоб ми краще перевіряли наших орендаторів у майбутньому. Ми дуже шкодуємо через цю ситуацію", - йдеться у повідомленні університету.

Нагадаємо, у жовтні ЄС запровадив санкції проти Дугіна