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В Гданьске после возмущения в соцсетях отменили презентацию книги Дугина

Среда, 26 октября 2022, 18:33

В Гданьске отменили презентацию книги российского ультранационалиста Александра Дугина, которая должна была состояться в Гданьском университете.

Об этом сообщило "Польское радио", пишет "Европейская правда".

Презентация книги Дугина должна была состояться в Гданьском университете в субботу, 29 октября. Помешать презентации удалось благодаря массовой реакции в соцсетях.

"Благодаря вашим сообщениям мы смогли вмешаться, чтобы предотвратить это событие. Мы не знали, с какой целью было арендовано помещение в нашем заведении. Мы возмущены тем, о чем была эта встреча. Это урок, чтобы мы лучше проверяли наших арендаторов в будущем. Мы очень сожалеем из-за этой ситуации", - говорится в сообщении университета.

Напомним, в октябре ЕС ввел санкции против Дугина.

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