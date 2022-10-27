У США нагадали Тбілісі про загрозу відкату демократії для руху до ЄС і НАТО

У Держдепі США зауважили, що відкат демократії у Грузії останнім часом шкодить її заявленій меті - руху до ЄС і НАТО.

Як повідомляє "Новости Грузия", про це згадав на брифінгу речник Держдепу США Нед Прайс.

"Ми відкрито говоримо з урядом Грузії про необхідність зміцнення демократичних інституцій та процесів, верховенства права, прав людини. Відкат демократії, який ми спостерігали останнім часом, віддаляє Грузію від задекларованої мети євроатлантичної інтеграції. Та ще більш важливо, що це послаблює демократію в країні, якої так явно прагне грузинський народ", - прокоментував Нед Прайс.

Речник закликав уряд Грузії проводити реформи, необхідні для отримання статусу кандидата на членство у ЄС, та зазначив, що США готові допомагати у цьому.

За результатами останніх опитувань, у Грузії зберігається висока підтримка вступу країни до НАТО та ЄС, хоча показники за останній рік дещо знизилися.

Нагадаємо, останнім часом від правлячої партії Грузії дедалі частіше лунає критика на адресу ЄС та США, хоча влада все ж обіцяє проводити реформи, необхідні для кандидатського статусу.

Також у суспільстві зросла напруга через суперечки з приводу того, як ставитися до масового приїзду в країну громадян Росії - частина суспільства вбачає у цьому загрозу і закликає владу реагувати, а правляча партія звинуватила опонентів у розв'язанні "ганебної ксенофобно-шовіністичної кампанії" проти громадян РФ.