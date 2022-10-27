Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В США напомнили об угрозе отката демократии в Грузии для движения в ЕС и НАТО

Четверг, 27 октября 2022, 08:33

В Госдепе США отметили, что откат демократии в Грузии в последнее время вредит ее заявленной цели - движению в ЕС и НАТО.

Как сообщает "Новости Грузия", об этом упомянул на брифинге представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы открыто говорим с правительством Грузии о необходимости укрепления демократических институтов и процессов, верховенства права, прав человека. Откат демократии, который мы наблюдали в последнее время, отдаляет Грузию от задекларированной цели евроатлантической интеграции. Но еще более важно, что это ослабляет демократию в стране, к которой так явно стремится грузинский народ", - прокомментировал Нед Прайс. 

Спикер призвал правительство Грузии проводить реформы, необходимые для получения статуса кандидата на членство в ЕС, и отметил, что США готовы помогать в этом. 

По результатам последних опросов, в Грузии сохраняется высокая поддержка вступления страны в НАТО и ЕС, хотя показатели за последний год несколько снизились.

Напомним, в последнее время от правящей партии Грузии все чаще звучит критика в адрес ЕС и США, хотя власть все же обещает проводить реформы, необходимые для кандидатского статуса.

Также в обществе возросло напряжение из-за споров по поводу того, как относиться к массовому приезду в страну граждан России - часть общества видит в этом угрозу и призывает власти реагировать, а правящая партия обвинила оппонентов в развязывании "позорной ксенофобно-шовинистической кампании" против граждан РФ. 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия США

Статьи

Сунак и его команда: чего ждать от нового правительства Великобритании

Перед новым премьером стоит задача стабилизировать ситуацию в британской экономике - от этого зависит способность Лондона противостоять РФ в войне на истощение (укр.)
26 октября 2022 — Александр Краев, Павел Радь

Как зеленая энергетика может стать драйвером восстановления Украины

Энергетический сектор Украины в процессе восстановления нуждается в радикальных изменениях и полном воплощении евроинтеграционных реформ (укр.)
26 октября 2022 — Cветлана Романко, Razom We Stand

Черногория становится все более сербской: как кандидат в члены ЕС готовится изменить курс

Новые политические расклады в Черногории увеличивают вероятность внеочередных парламентских выборов, где шансы на победу "сербского мира" существенно возросли (укр.)
26 октября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда