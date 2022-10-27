Молдова та Болгарія підписали контракт на прокачку газу

Молдова підписала у четвер, 27 жовтня, контракт із Болгарією про доступ до природного газу.

Про це повідомило молдовське видання Ziarul de garda, пише "Європейська правда".

Офіційна церемонія підписання контракту на доступ до природного газу та його транспортування через газотранспортні мережі Bulgartransgaz відбулася у присутності президента Болгарії Румена Радева, який перебуває з робочим візитом у Кишиневі, та президентки Маї Санду.

З боку молдовської компанії Energocom контракт підписав виконувач обов'язків генерального директора Вадим Бинзар, від Bulgartransgaz – виконавчий директор Владимир Малинов.

"Ця війна завдала величезної економічної та соціальної шкоди всьому європейському континенту, і громадяни Молдови, очевидно, відчувають її наслідки найсильніше. Ми переживаємо найважчу енергетичну кризу з часів незалежності, і немає сумнівів, що енергоресурси використовуються як зброя для підриву нашої держави та нашої досі тендітної демократії. У цьому контексті я вітаю підписання договору про співпрацю між Energocom та Bulgartransgaz", - заявила Мая Санду.

Вона додала, що доступ до альтернативних джерел енергії допоможе Молдові бути більш стійкою за умов нинішньої кризи.

Президент Болгарії зазначив, що між Болгарією та Румунією щорічно транспортується 3 млрд кубометрів газу. Він додав, що цей контракт дозволяє мати доступ до зрідженого газу у терміналах Греції та Туреччини. Так Молдова зможе купувати газ, а Болгарія його транспортуватиме.

Нагадаємо, Молдова ініціювала рідкісну зустріч із представниками Придністров’я через енергокризу.

Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови затвердила заходи економії електроенергії під час кризи.