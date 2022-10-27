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Молдова и Болгария подписали контракт на прокачку газа

Четверг, 27 октября 2022, 17:42

Молдова подписала в четверг, 27 октября, контракт с Болгарией о доступе к природному газу. 

Об этом сообщило молдавское издание Ziarul de garda, пишет "Европейская правда".

Официальная церемония подписания контракта на доступ к природному газу и его транспортировку через газотранспортные сети Bulgartransgaz состоялась в присутствии президента Болгарии Румена Радева, который находится с рабочим визитом в Кишиневе, и президента Майи Санду.

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Со стороны молдавской компании Energocom контракт подписал исполняющий обязанности генерального директора Вадим Бынзарь, от Bulgartransgaz - исполнительный директор Владимир Малинов.

"Эта война нанесла огромный экономический и социальный ущерб всему европейскому континенту, и граждане Молдовы, очевидно, чувствуют ее последствия сильнее всего. Мы переживаем самый тяжелый энергетический кризис со времен независимости, и нет сомнений, что энергоресурсы используются как оружие для подрыва нашего государства и нашей до сих пор хрупкой демократии. В этом контексте я приветствую подписание договора о сотрудничестве между Energocom и Bulgartransgaz", - заявила Майя Санду.

Она добавила, что доступ к альтернативным источникам энергии поможет Молдове быть более устойчивой в условиях нынешнего кризиса.

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Президент Болгарии отметил, что между Болгарией и Румынией ежегодно транспортируется 3 млрд кубометров газа. Он добавил, что этот контракт позволяет иметь доступ к сжиженному газу в терминалах Греции и Турции. Так Молдова сможет покупать газ, а Болгария будет его транспортировать.

Напомним, Молдова инициировала редкую встречу с представителями Приднестровья из-за энергокризиса.

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы утвердила меры экономии электроэнергии во время кризиса.

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