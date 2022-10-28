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"Орвеллівська промова": у Єврокомісії прокоментували виступ Путіна на Валдайському форумі

П'ятниця, 28 жовтня 2022, 13:38

У Єврокомісії назвали "орвеллівською" промову президента РФ Владіміра Путіна на Валдайському форумі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала речниця Європейської служби зовнішніх справ Набіла Массралі на прохання прокоментувати заяви Путіна.  

"Як на мене, цю промову не можна назвати інакше як орвеллівською. У промові Путіна неправильне - це правильне, правильне - це неправильне, правда - це "неправда", а неправда називається правдою, - наголосила речниця. - Дозвольте нагадати про деякі факти - що це Росія веде протиправну неспровоковану агресивну війну проти України, що це російські збройні сили стоять за звірствами у Сирії та воєнними злочинами проти цивільного населення в Україні, проти жінок і дітей. Це факт, що це Росія кричуще порушує міжнародне законодавство і Хартію ООН, що це дії Росії загрожують миру й безпеці не лише у Європі - російська агресія створила відчутні наслідки для всього світу".

Щодо тверджень Росії про те, що Україна нібито створює брудну бомбу, речниця нагадала, що Росія вже неодноразово вдавалась до необґрунтованих заяв, щоб прикрити власні дії - зокрема, розповідала про нібито розробку Україною біологічної зброї для виправдання вторгнення. 

"Факт полягає у тому, що якби не Росія, цієї війни б не було. Росія могла би завершити цю війну хоч сьогодні, якби вивела усі свої сили і військову техніку з усієї території України, у межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосила Набіла Массралі. 

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Війна з РФ Єврокомісія

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