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"Оруэлловская речь": в Еврокомиссии прокомментировали выступление Путина на Валдайском форуме

Пятница, 28 октября 2022, 13:38

В Еврокомиссии назвали "оруэлловской" речь президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала пресс-секретарь Европейской службы внешних дел Набила Массрали на просьбу прокомментировать заявления Путина.  

"Как по мне, эту речь нельзя назвать иначе как оруэлловской. В речи Путина неправильное - это правильное, правильное - это неправильное, правда - это "неправда", а неправда называется правдой, - подчеркнула пресс-секретарь. - Позвольте напомнить о некоторых фактах - что это Россия ведет противоправную неспровоцированную агрессивную войну против Украины, что это российские вооруженные силы стоят за зверствами в Сирии и военными преступлениями против гражданского населения в Украине, против женщин и детей. Это факт, что это Россия вопиюще нарушает международное законодательство и Хартию ООН, что это действия России угрожают миру и безопасности не только в Европе - российская агрессия создала ощутимые последствия для всего мира".

Что касается утверждений России о том, что Украина якобы создает грязную бомбу, то пресс-секретарь напомнила, что Россия уже неоднократно прибегала к необоснованным заявлениям, чтобы прикрыть собственные действия - в частности, рассказывала о якобы разработке Украиной биологического оружия для оправдания вторжения. 

"Факт заключается в том, что если бы не Россия, этой войны бы не было. Россия могла бы завершить эту войну хоть сегодня, если бы вывела все свои силы и военную технику со всей территории Украины, в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнула Набила Массрали. 

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Война с РФ Еврокомиссия

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