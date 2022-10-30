Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Поліція Барселони знайшла чоловіка, який розмалював історичні пам’ятки символами "Z"

Неділя, 30 жовтня 2022, 14:25

Поліція Барселони знайшла та затримала чоловіка, який міг стояти за написами "Z", "V" та погроз російською мовою на історичних пам’ятках міста. 

Про це у поліції повідомили 29 вересня, пише "Європейська правда".

Підозрюваному інкримінують завдання шкоди історичним пам’яткам, погрози та мову ненависті. 

"На початку тижня почалася операція поліції для визначення місцеперебування можливого порушника, і, врешті, ввечері у п’ятницю його затримали в районі Барселони. Це 57-річний чоловік, що народився в Росії і родом з Донбасу", - зазначають у комюніке. 

Зазначається, що він вже постав перед судом і був відпущений під заставу. 

Розслідування почалося з 14 вересня після того, як "Z" та "V" з’явилися на фасаді собору у Барселоні та будівлі, де розташований офіс української громадської асоціації "Джерело". 

Пізніше написи з’явилися на палаці президента Женералітату Каталонії, палаці архієпископа, будинку архідиякона, будинку Ллотья-де-Мар. Усі написи були подібними і було схоже, що їх зробила та сама особа. У жовтні в районі Ель-Побленоу помітили нові аналогічні графіті та написи з погрозами на адресу тих, хто проти війни Путіна. 

Поліція вийшла на чоловіка завдяки тому, що він похвалився своїми графіті у соцмережах. 

Як повідомлялося, у Німеччині на 4000 євро оштрафували водія, який наклеїв на скло символ "Z".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Іспанія

Статті

"Ми пишаємося, що стали першими, хто передав Україні важке озброєння"

Чехи та чеський уряд завжди підтримували українців у боротьбі за свободу та незалежність. Ми будемо й надалі постачати озброєння, підтримувати та розвивати обороноздатність України.
30 жовтня 2022 — Ян Ліпавський, міністр закордонних справ Чехії

"Для Німеччини це нова епоха": історична промова Штайнмаєра про війну та зміну ставлення до РФ

"Для Німеччини це означає, що настають важкі роки. Жорсткі роки... Світ став іншим. Особливо це стосується нашого ставлення до Росії..."
28 жовтня 2022 — Франк-Вальтер Штайнмаєр

Швеція нових можливостей: як подолати ризики, що несе коаліція за участю ультраправих

Правий уряд Швеції означає для України не лише нові виклики, але й відкриває додаткові можливості. Зокрема, і в оборонній сфері.
28 жовтня 2022 — Роман Горбик, для Європейської правди