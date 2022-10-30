Полиция Барселоны нашла мужчину, который разрисовал исторические памятники символами "Z"

Полиция Барселоны нашла и задержала мужчину, который мог стоять за надписями "Z", "V" и угроз на русском языке на исторических памятниках города.

Об этом в полиции сообщили 29 сентября, пишет "Европейская правда".

Подозреваемому инкриминируют нанесение ущерба историческим памятникам, угрозы и язык ненависти.

"В начале недели началась операция полиции для определения местонахождения возможного нарушителя, и, наконец, вечером в пятницу его задержали в районе Барселоны. Это 57-летний мужчина, родившийся в России, родом из Донбасса", - отмечают в коммюнике.

Отмечается, что он уже предстал перед судом и был отпущен под залог.

Расследование началось с 14 сентября после того, как "Z" и "V" появились на фасаде собора в Барселоне и здания, где расположен офис украинской общественной ассоциации "Джерело".

Позже надписи появились на дворце президента Женералитата Каталонии, дворце архиепископа, доме архидиакона, доме Ллотья-де-Мар. Все надписи были похожими и было похоже, что их сделал один и тот же человек. В октябре в районе Эль-Побленоу заметили новые аналогичные граффити и надписи с угрозами в адрес тех, кто против войны Путина.

Полиция вышла на мужчину благодаря тому, что он похвастался своими граффити в соцсетях.

Как сообщалось, в Германии на 4000 евро оштрафовали водителя, который наклеил на стекло символ "Z".