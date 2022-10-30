Ілон Маск планує геловінську вечірку в "замку Дракули" в Румунії – ЗМІ

Американський підприємець і мільярдер Ілон Маск орендував замок Бран у Румунії, відомий як "замок графа Дракули", де планує влаштувати вечірку за участі голівудських знаменитостей на честь Геловіну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела пише румунський телеканал PRO TV.

За інформацією телеканалу, участь у вечірці в "замку Дракули" підтвердили засновник PayPal та інвестор Пітер Тіль, співзасновник Google Сєрґєй Брін, а також акторки Анджеліна Джолі та Джулія Сендстром.

Остання вже виклала в соцмережах два дописи, з яких випливає, що вона перебуває в Румунії.

Замок Бран, відомий як "замок графа Дракули" Фото: Bran Castle Tackets

Домовленість про оренду замку Бран, з якою ознайомився PRO TV, передбачає, що на його території висадяться кілька приватних гелікоптерів. У самому замку мають розміститися кілька сотень гостей для "приватної вечірки".

Жоден із учасників вечірки офіційно не підтверджував інформацію про святкування Геловіну в "замку Дракули". Місце є популярним серед туристів, де їм цілодобово пропонують тематичні тури.

Замок Бран є однією з головних пам'яток Румунії. Свою неофіційну назву він отримав через те, що реальний прототип Дракули, князь Влад ІІІ Цепеш, часто зупинявся в замку в XV столітті.

У 2016 році "замок Дракули" вперше за майже 70 років почав пропонувати туристам переночувати в ньому.