Илон Маск планирует хэллоуинскую вечеринку в "замке Дракулы" в Румынии - СМИ
Воскресенье, 30 октября 2022, 19:46
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск арендовал замок Бран в Румынии, известный как "замок графа Дракулы", где планирует устроить вечеринку с участием голливудских знаменитостей в честь Хэллоуина.
Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники пишет румынский телеканал PRO TV.
По информации телеканала, участие в вечеринке в "замке Дракулы" подтвердили основатель PayPal и инвестор Питер Тиль, соучредитель Google Сергей Брин, а также актрисы Анджелина Джоли и Джулия Сэндстром.
Последняя уже выложила в соцсетях два сообщения, из которых следует, что она находится в Румынии.
Договоренность об аренде замка Бран, с которой ознакомился PRO TV, предусматривает, что на его территории высадятся несколько частных вертолетов. В самом замке должны разместиться несколько сотен гостей для "частной вечеринки".
Ни один из участников вечеринки официально не подтверждал информацию о праздновании Хэллоуина в "замке Дракулы". Место является популярным среди туристов, где им круглосуточно предлагают тематические туры.
Замок Бран является одной из главных достопримечательностей Румынии. Свое неофициальное название он получил из-за того, что реальный прототип Дракулы, князь Влад ІІІ Цепеш, часто останавливался в замке в XV веке.
В 2016 году "замок Дракулы" впервые за почти 70 лет начал предлагать туристам переночевать в нем.