Більшість жителів ЄС підтримують поставки зброї Україні

Більшість жителів Євросоюзу, а саме 60%, виступають за подальше постачання озброєнь в Україну.

Про це свідчить опитування, проведене Фондом Бертельсмана у червні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND.

Кожні три місяці з початку війни фонд опитує 12 000 людей в різних країнах ЄС, що вони думають про політику ЄС щодо України. Перше опитування було проведено в березні.

Березневе опитування показало, що рівень підтримки поставок озброєння тоді складав 62%, тоді як у червні трохи впав - на два процентні пункти.

У Німеччині 61% респондентів вважає, що Україні потрібно постачати зброю. Найвищий показник серед країн ЄС у Польщі - 84%.

Тільки в Італії серед опитаних держав немає більшості для поставок зброї. Там 58% респондентів виступають проти. Рівень схвалення щодо поставок зброї також впав у Франції - на вісім процентних пунктів.

Експерт Фонду Бертельсмана Ізабель Гофман зазначила, що у березні "всі були в шоці, і бажання підтримати Україну було дуже високим". Зараз шок вщух, "але воля підтримувати все ще дуже висока, хоча негативні наслідки більш помітні в повсякденному житті".

Як повідомлялось, результати цього опитування показали, що абсолютна більшість європейців - 66% - виступають за вступ України до ЄС.