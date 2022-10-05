Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Більшість жителів ЄС підтримують поставки зброї Україні

Середа, 5 жовтня 2022, 12:22

Більшість жителів Євросоюзу, а саме 60%, виступають за подальше постачання озброєнь в Україну.

Про це свідчить опитування, проведене Фондом Бертельсмана у червні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND.

Кожні три місяці з початку війни фонд опитує 12 000 людей в різних країнах ЄС, що вони думають про політику ЄС щодо України. Перше опитування було проведено в березні.

Березневе опитування показало, що рівень підтримки поставок озброєння тоді складав 62%, тоді як у червні трохи впав - на два процентні пункти.

У Німеччині 61% респондентів вважає, що Україні потрібно постачати зброю. Найвищий показник серед країн ЄС у Польщі - 84%. 

Тільки в Італії серед опитаних держав немає більшості для поставок зброї. Там 58% респондентів виступають проти. Рівень схвалення щодо поставок зброї також впав у Франції - на вісім процентних пунктів. 

 

Експерт Фонду Бертельсмана Ізабель Гофман зазначила, що у березні "всі були в шоці, і бажання підтримати Україну було дуже високим". Зараз шок вщух, "але воля підтримувати все ще дуже висока, хоча негативні наслідки більш помітні в повсякденному житті".

Як повідомлялось, результати цього опитування показали, що абсолютна більшість європейців - 66% - виступають за вступ України до ЄС. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ

Статті

Антизахідний план грузинської влади: як офіційне Тбілісі йде на конфлікт із союзниками

Третю за чисельністю фракцію в парламенті Грузії матиме рух, що декларує відверто антизахідну політику.
4 жовтня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Вибори під тиском РФ та Туреччини: чи знайде Боснія вихід з глибокої політичної кризи

Вибори не змогли покласти край глибокій політичній кризі у Боснії. Проте показали, що значна частина її громадян не готові миритися з такою ситуацією та шукають вихід.
4 жовтня 2022 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Програш росіян та нова коаліція: чим завершилися вибори у Латвії

Новий уряд Латвії стане більш консервативним, проте курс на підтримку України та протидію агресії РФ залишиться незмінним.
3 жовтня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда