Большинство жителей ЕС поддерживают поставки оружия Украине

Большинство жителей Евросоюза, а именно 60%, выступают за дальнейшие поставки вооружений в Украину.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Фондом Бертельсмана в июне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RND.

Каждые три месяца с начала войны фонд опрашивает 12 000 человек в разных странах ЕС, что они думают о политике ЕС по отношению к Украине. Первый опрос был проведен в марте.

Мартовский опрос показал, что уровень поддержки поставок вооружения тогда составлял 62%, тогда как в июне немного упал – на два процентных пункта.

В Германии 61% респондентов считают, что Украину нужно снабжать оружием. Самый высокий показатель среди стран ЕС в Польше – 84%.

Только в Италии среди опрошенных государств нет большинства для поставок оружия. Там 58% респондентов выступают против. Уровень одобрения по поставкам оружия также упал во Франции – на восемь процентных пунктов.

Эксперт Фонда Бертельсмана Изабель Гофман отметила, что в марте "все были в шоке, и желание поддержать Украину было очень высоким". Сейчас шок утих, "но воля поддерживать все еще очень высока, хотя негативные последствия более заметны в повседневной жизни".

Как сообщалось, результаты этого опроса показали, что абсолютное большинство европейфцев – 66% – выступают за вступление Украины в ЕС.