Большинство жителей ЕС поддерживают поставки оружия Украине
Большинство жителей Евросоюза, а именно 60%, выступают за дальнейшие поставки вооружений в Украину.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Фондом Бертельсмана в июне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RND.
Каждые три месяца с начала войны фонд опрашивает 12 000 человек в разных странах ЕС, что они думают о политике ЕС по отношению к Украине. Первый опрос был проведен в марте.
Мартовский опрос показал, что уровень поддержки поставок вооружения тогда составлял 62%, тогда как в июне немного упал – на два процентных пункта.
В Германии 61% респондентов считают, что Украину нужно снабжать оружием. Самый высокий показатель среди стран ЕС в Польше – 84%.
Только в Италии среди опрошенных государств нет большинства для поставок оружия. Там 58% респондентов выступают против. Уровень одобрения по поставкам оружия также упал во Франции – на восемь процентных пунктов.
Эксперт Фонда Бертельсмана Изабель Гофман отметила, что в марте "все были в шоке, и желание поддержать Украину было очень высоким". Сейчас шок утих, "но воля поддерживать все еще очень высока, хотя негативные последствия более заметны в повседневной жизни".
Как сообщалось, результаты этого опроса показали, что абсолютное большинство европейфцев – 66% – выступают за вступление Украины в ЕС.