Правоохоронці Латвії перевірять, чи отримував ексміністр транспорту гроші від Путіна

Управління з питань запобігання та боротьби з корупцією Латвії (KNAB) почало перевірку інформації про те, що президент Росії Владімір Путін платив новообраному депутату Сейму, колишньому міністру транспорту Айнару Шлесерсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Кілька днів тому головний редактор російської "Нової газети" Дмитро Муратов заявив, що Путін платив кільком західним політикам, зокрема кандидату в депутати Сейму Латвії Айнару Шлесерсу, щорічно від 1,5 до 2 мільйонів євро.

За словами Муратова, виплати здійснювалися через російську держкомпанію "Роснефть" кільком впливовим західним політикам: окрім Шлесерса, він також назвав колишню міністерку закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, експрем'єра Фінляндії Еско Тапані Ахо та ексканцлера Австрії Вольфганга Шюсселя.

Після звільнення з посади міністра зв’язку у 2009 році Шлесерс, як відомо, заснував спільне підприємство з "Російськими залізницями" (РЖД), яке займалося логістикою і транспортними послугами. Але про отримання російського фінансування латвійського політика досі не було відомо.

До правоохоронців із проханням перевірити правдивість тверджень Муратова звернувся сам Шлесерс. Керівник Бюро із захисту конституції Егілс Зведріс закликав передати правоохоронцям інформацію, яка допоможе в розслідуванні.

Айнас Шлесерс – багаторічний латвійський політик, засновник низки політичних партій. Остання з них – популістська "Латвія на першому місці", яка виступає за "діалог" із Росією – на останніх виборах посіла шосте місце й здобула шість мандатів у Сеймі.

Шлесерс був фігурантом кількох гучних кримінальних справ, зокрема "справи олігархів", яка стосувалася переділу сфер впливу в Латвії великими бізнесменами, й про корупцію під час розподіл ліцензій на цифрове мовлення. В усіх них політик не був визнаний винним.