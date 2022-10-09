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Низка країн ЄС відреагували на ракетний обстріл РФ житлових будинків у Запоріжжі

Неділя, 9 жовтня 2022, 19:41

Низка європейських країн відреагували на останні ракетні удари РФ по житлових будинках у Запоріжжі в ніч на 9 жовтня, внаслідок яких загинули щонайменш 13 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ще одна атака на житлові масиви у Запоріжжі. Це не просто війна, це злочин проти людяності, організатор якого буде покараний. Мої співчуття родинам загиблих та всьому українському народу", - написав у своєму Twitter президент Естонії Алар Каріс.

Прем’єрка Кая Каллас поширила допис Дмитра Кулеби, у якому він закликає партнерів надати Україні більше засобів ППО. 

"Системи протиповітряної та протиракетної оборони можуть врятувати багато життів, сподіваюся, вони вже скоро будуть в Україні", - написала вона. 

"Нажахана масовим, неприцільним і смертоносним російським ракетним обстрілом по центру Запоріжжя, у тому числі житлових будівлях. Кричуще нехтування Росією життям цивільного населення робить питання відповідальності першочерговим", - відреагувала міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.  

"Росія продовжує терор, тож ми маємо продовжувати надавати підтримку Україні, щоб вона могла захищатися. Росія має припинити цю війну!", - наголосили в МЗС Литви. 

Відреагував і єврокомісар  із кризового реагування Янез Ленарчич. "Цивільні й цивільна інфраструктура не мають бути ціллю. Ніколи. Ніде", - наголосив він. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ відреагувати на обстріл Запоріжжя і запропонував п'ять конкретних кроків, серед яких - надання Україні засобів протиповітряної і протиракетної оборони. 

За останніми даними, внаслідок ракетного удару армії РФ по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня загинуло 13 людей, ще 89 отримали поранення. Серед поранених і загиблих є діти.

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