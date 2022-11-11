Утворення міністерства євроінтеграції, культури та інформполітики є попередньо узгодженим - джерела

Банкова та керівництво уряду попередньо погодили утворення об’єднаного міністерства євроінтеграції, культури та інформаційної політики, основним функціоналом якого стане питання вступу України до ЄС.

Підтвердження цього "Європейська правда" отримала від власних джерел, йдеться у статті редактора "ЄП" Сергія Сидоренка.

Як сказано у публікації, цього тижня стало відомо про заплановану реформу уряду, за якою міністерство культури отримає також повноваження щодо європейської та, імовірно, євроатлантичної інтеграції. Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що нове відомство матиме назву міністерство євроінтеграції, культури та інформаційної політики.

Обриси реформи ще не остаточно узгоджені, тому наразі йдеться про попередні плани, підтвердили усі співрозмовники "Європейської правди". Дані джерел про те, чи увійде до повноважень оновленого міністерства також євроатлантична інтеграція, різняться. Схоже, що цей напрямок буде дещо перерозподілений.

У разі затвердження цієї структури очолить міністерство Ольга Стефанішина, яка збереже також посаду віцепрем’єрки.

Подейкують, що перед нею у цьому разі поставлять задачу інтегрувати культурну дипломатію та подібні інструменти на користь просування України до членства в ЄС – хоча цей підхід видається дивним

"Ми не знаємо, хто саме став натхненником цієї реформи, але якщо вона буде проведена, це стане, напевно, найгіршим від 2014 року управлінським рішенням у сфері координації інтеграції України до ЄС та НАТО", - йдеться у публікації.

Чому владі треба відмовитися і від нинішньої ідеї та припинити вирішувати політичне завдання ціною обтяження руху України до НАТО та ЄС, читайте у статті "Європейської правди".