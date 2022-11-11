Образование министерства евроинтеграции, культуры и информполитики предварительно согласовано - источники

Банковая и руководство правительства предварительно согласовали образование объединенного министерства евроинтеграции, культуры и информационной политики, основным функционалом которого станет вопрос вступления Украины в ЕС.

Подтверждение этого "Европейская правда" получила от собственных источников, говорится в статье редактора "ЕП" Сергея Сидоренко.

Как говорится в публикации, на этой неделе стало известно о запланированной реформе правительства, по которой министерство культуры получит также полномочия по европейской и, вероятно, евроатлантической интеграции. Издание "Зеркало недели" сообщило, что новое ведомство будет называться министерством евроинтеграции, культуры и информационной политики.

Очертания реформы еще не окончательно согласованы, поэтому речь идет о предварительных планах, подтвердили все собеседники "Европейской правды". Данные источников о том, войдет ли в полномочия обновленного министерства и евроатлантическая интеграция, различаются. Похоже, это направление будет несколько перераспределено.

В случае утверждения этой структуры возглавит министерство Ольга Стефанишина, которая сохранит также должность вице-премьера.

Поговаривают, что перед ней в этом случае поставят задачу интегрировать культурную дипломатию и подобные инструменты в пользу продвижения Украины к членству в ЕС – хотя этот подход кажется странным.

"Мы не знаем, кто именно стал вдохновителем этой реформы, но если она будет проведена, это станет, наверное, самым плохим с 2014 года управленческим решением в сфере координации интеграции Украины в ЕС и НАТО", - говорится в публикации.

Почему власти нужно отказаться и от нынешней идеи и прекратить решать политическую задачу ценой обременения движения Украины в НАТО и ЕС, читайте в статье "Европейской правды".