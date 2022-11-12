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Ердоган заявив про необхідність продовжити зернову угоду

Субота, 12 листопада 2022, 11:26

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає за необхідне продовжити угоду про експорт зерна через Чорне море, термін дії якої закінчується 19 листопада.

Про це пише Anadolu, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що було б неправильно встановлювати часові рамки. Ми сказали Росії та Україні, що чим довше вони дотримуватимуться цієї угоди, тим точнішою вона буде", - сказав Ердоган.

За його словами, "найважливішим" для Туреччини є виконання угоди щодо зернового коридору, а також посередництво між Росією та Україною в досягненні миру.

"Звичайно, мета Путіна - виділити бідні африканські країни, особливо Малі, Сомалі та Судан. Він зробив мені пропозицію, що ми могли б безплатно відправляти їм зерно. Щойно такий крок буде зроблено, ми зможемо проявити таку ж чуйність", - зазначив він.

Було б несправедливо відкладати Африку вбік і відправляти зерно до Європи, наголосив Ердоган, додавши: "Якщо ми забезпечимо інтенсивний потік зерна, добрив і аміаку в бідні країни через зерновий коридор, ми полегшимо становище тамтешніх народів".

Раніше міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара пропонуватиме продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи ще на рік – до листопада 2023 року.

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Зернова угода Ердоган

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