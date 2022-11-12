Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Эрдоган заявил о необходимости продлить зерновое соглашение

Суббота, 12 ноября 2022, 11:26

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым продлить соглашение об экспорте зерна через Черное море, срок действия которого истекает 19 ноября.

Об этом пишет Anadolu, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что было бы неправильно устанавливать временные рамки. Мы сказали России и Украине, что чем дольше они будут придерживаться этой сделки, тем более точной она будет", - сказал Эрдоган.

По его словам, "самым важным" для Турции является выполнение сделки по зерновому коридору, а также посредничество между Россией и Украиной в достижении мира.

"Конечно, цель Путина - выделить бедные африканские страны, особенно Мали, Сомали и Судан. Он сделал мне предложение, что мы могли бы бесплатно отправлять им зерно. Как только такой шаг будет сделан, мы сможем проявить такую же чуткость", - отметил он.

Было бы несправедливо откладывать Африку в сторону и отправлять зерно в Европу, подчеркнул Эрдоган, добавив: "Если мы обеспечим интенсивный поток зерна, удобрений и аммиака в бедные страны через зерновой коридор, мы облегчим положение тамошних народов".

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет предлагать продлить действие Черноморской зерновой инициативы еще на год - до ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зерновой коридор Эрдоган

Статьи

Война за Арктику или энергетические диверсии: почему активизировались российские шпионы в Норвегии

Что стоит за российскими "активными мероприятиями" в Норвегии? Есть ли основания говорить о подготовке диверсий на норвежской энергетической инфраструктуре? (укр.)
11 ноября 2022 — Роман Горбик, для Европейской правды

Минкульт и другие извращения: почему союз евроинтеграции и Минкульта – опасная идея

Задуманная реформа, если будет проведена, станет худшим с 2014 года управленческим решением в сфере координации интеграции Украины в ЕС и НАТО.
11 ноября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Почему план Маршалла для Украины должен стать и масштабным, и "зеленым" – письмо United4Ukraine

Амбициозный план переоснащения промышленности и экономики Украины должен сделать Европу сильнее перед лицом угроз энергетической безопасности и климатического кризиса (укр.)
11 ноября 2022 — United4Ukraine