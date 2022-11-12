Эрдоган заявил о необходимости продлить зерновое соглашение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым продлить соглашение об экспорте зерна через Черное море, срок действия которого истекает 19 ноября.

Об этом пишет Anadolu, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что было бы неправильно устанавливать временные рамки. Мы сказали России и Украине, что чем дольше они будут придерживаться этой сделки, тем более точной она будет", - сказал Эрдоган.

По его словам, "самым важным" для Турции является выполнение сделки по зерновому коридору, а также посредничество между Россией и Украиной в достижении мира.

"Конечно, цель Путина - выделить бедные африканские страны, особенно Мали, Сомали и Судан. Он сделал мне предложение, что мы могли бы бесплатно отправлять им зерно. Как только такой шаг будет сделан, мы сможем проявить такую же чуткость", - отметил он.

Было бы несправедливо откладывать Африку в сторону и отправлять зерно в Европу, подчеркнул Эрдоган, добавив: "Если мы обеспечим интенсивный поток зерна, удобрений и аммиака в бедные страны через зерновой коридор, мы облегчим положение тамошних народов".

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет предлагать продлить действие Черноморской зерновой инициативы еще на год - до ноября 2023 года.