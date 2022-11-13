У Ризі зафіксували температурний рекорд +15 градусів, найтепліше за три століття

У суботу, 12 листопада, температура повітря у Ризі підвищилася до +15 градусів - так тепло цього дня у латвійській столиці було лише на початку 18 століття.

Про це повідомив Латвійський центр довкілля, геології та метеорології, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Delfi.

У 1967 році таку теплу погоду теж було зафіксовано у листопаді, але 3 числа. Нинішній рекорд зафіксований 12 листопада.

Добова максимальна температура повітря у Ризі рекордна п'ятий день поспіль.

У ніч на суботу стовпчик термометра в Ризі піднявся до позначки +13,8 градуса за Цельсієм. У другій декаді місяця вночі рекорд тепла був встановлений не тільки в столиці, а й в Алуксні, Бауську, Добелі, Колці, Мерсрагсі, Павілості, Руйєні та Стенді.

Найвищу температуру повітря в країні опівдні в суботу було зафіксовано в Мерсрагсі: +15,2 градуса. Майже на всій території Латвії стовпчик термометра був вищим за відмітку +12 градусів.

Як повідомлялося, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень.