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В Риге зафиксировали температурный рекорд +15 градусов, теплее всего за три столетия

Воскресенье, 13 ноября 2022, 12:49

В субботу, 12 ноября, температура воздуха в Риге повысилась до +15 градусов – так тепло в этот день в латвийской столице было только в начале 18 века.

Об этом сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Delfi.

В 1967 году такая теплая погода тоже была зафиксирована в ноябре, но 3 числа. Нынешний рекорд зафиксирован 12 ноября.

Суточная максимальная температура воздуха в Риге – рекордная пятый день подряд.

В ночь на субботу столбик термометра в Риге поднялся до отметки +13,8 градуса по Цельсию. Во второй декаде месяца ночью рекорд тепла был установлен не только в столице, но и в Алуксне, Бауске, Добеле, Колце, Мерсрагсе, Павилости, Руйене и Стенди.

Самая высокая температура воздуха в стране в полдень в субботу была зафиксирована в Мерсрагсе: +15,2 градуса. Почти на всей территории Латвии столбик термометра был выше отметки +12 градусов.

Как сообщалось, октябрь 2022 года стал самым теплым в Европе за всю историю наблюдений.

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Латвия

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