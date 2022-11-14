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Шольц розкритикував Путіна за відмову їхати на G20

Понеділок, 14 листопада 2022, 09:16

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував президента Росії Владіміра Путіна за відмову приїхати на зустріч глав держав та урядів країн G20 на Балі.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Було б добре, якби президент Путін поїхав на саміт G20", - сказав Шольц у неділю в столиці В'єтнаму Ханої.

"Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та усією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно тому його тут немає", - додав він.

За словами канцлера, відсутність Путіна не завадить іншим країнам критикувати агресивну війну Росії та закликати Росію вивести війська з України та створити умови для переговорів про мир.

Як відомо, Росію на саміті G20 представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Раніше ЗМІ повідомили, що високопоставлені індонезійські політики, включно з президентом Джоко Відодо, закликають західних лідерів піти на поступки щодо своєї критики Росії, аби уникнути завершення саміту G20 на Балі цього тижня без ухвалення спільної заяви.

Які рішення мають ухвалити на Балі та чому є підстави говорити про небезпеку для України, читайте у статті "Європейської правди" або дивіться блог "Велика двадцятка" проти Путіна. Чи "за"? Деталі про саміт, де говоритимуть про майбутнє світу.

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G20 Путін

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