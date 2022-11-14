Шольц раскритиковал Путина за отказ ехать на G20

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал президента России Владимира Путина за отказ приехать на встречу глав государств и правительств стран G20 на Бали.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Было бы хорошо, если бы президент Путин поехал на саммит G20", — сказал Шольц в воскресенье в столице Вьетнама Ханое.

"Но тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, которая была сформулирована многими странами мира. Наверное, поэтому его здесь нет", - добавил он.

По словам канцлера, отсутствие Путина не помешает другим странам критиковать агрессивную войну России и призывать Россию вывести войска из Украины и создать условия для переговоров о мире.

Как известно, Россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Напомним, высокопоставленные индонезийские политики, включая президента Джоко Видодо, призывают западных лидеров пойти на уступки относительно своей критики России, чтобы избежать завершения саммита G20 на Бали на этой неделе без принятия совместного заявления.