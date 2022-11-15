Росія відхрещується від ракет, які впали в Польщі

Міністерство оборони Росії заявило, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі, в результаті чого загинули дві людини.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву відомство розмістило у своєму Telegram-каналі.

"Заяви польських засобів масової інформації та офіційних осіб про нібито падіння "російських" ракет у районі населеного пункту Пшеводув є навмисною провокацією з метою ескалації ситуації", – стверджує російське Міноборони.

Там додають, що РФ не завдавала "жодних ударів" поблизу державного коридору України та Польщі, а опубліковані кадри снарядів у Пшеводуві "не мають жодного стосунку до російських засобів ураження".

Dwie rosyjskie rakiety na terytorium Polski? Miejsce wybuchu przy granicy z Ukrainą pod Hrubieszowem.#włączprawdę #TVRepublika pic.twitter.com/GHz6sXLeQL — Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) November 15, 2022

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.

Польська сторона офіційно не підтверджувала, що інцидент пов'язаний із Росією.