Россия открещивается от ракет, которые упали в Польше

Министерство обороны России заявило, что "не имеет никакого отношения" к якобы падению ракет на территории Польши, в результате чего погибли два человека.

Как сообщает "Европейская правда", заявление ведомство разместило в своем Telegram-канале.

"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки", - утверждает российское Минобороны.

Там добавляют, что РФ не наносила "никаких ударов" вблизи государственного коридора Украины и Польши, а опубликованные кадры снарядов в Пшеводуве "не имеют никакого отношения к российским средствам поражения".

Dwie rosyjskie rakiety na terytorium Polski? Miejsce wybuchu przy granicy z Ukrainą pod Hrubieszowem.#włączprawdę #TVRepublika pic.twitter.com/GHz6sXLeQL — Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) November 15, 2022

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.

Польская сторона официально не подтверждала, что инцидент связан с Россией.