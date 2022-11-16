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Уряд Естонії провів екстрене засідання через падіння ракети в Польщі – прямої загрози не побачив

Середа, 16 листопада 2022, 23:08

У зв'язку з ракетним інцидентом, що стався у вівторок у Польщі, естонський уряд скликав екстрене засідання для обговорення ситуації з безпекою, і виснував, що прямої загрози Естонії наразі немає.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"У середу ми обговорювали з урядом, чи є щось, що ми повинні зараз зробити. На наших кордонах зараз немає прямої військової загрози. Зрозуміло, що ця війна зачіпає всіх у Європі, – вона впливає на нас через інфляцію, через високі ціни на енергоносії, але набагато більше вона зачіпає сусідні з Україною країни", – заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

На думку естонського міністра оборони Ханно Певкура, наразі немає потреби в додаткових навчаннях або в незапланованому збільшенні оборонного потенціалу.

"Для цього зараз немає потреби, тому що додаткове навчання не може бути пов'язане з подібними випадками. Якщо такі випадки потребують якихось заходів або кроків, то йтиметься зовсім не про навчання, ми будемо чинити інакше", – заявив Певкур.

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Крім того, уряд Естонії ще раз висловив упевненість у необхідності надавати Україні ще більше допомоги. На думку міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу, насамперед це повинно виражатися у збільшенні поставок зброї.

Як відомо, двоє людей внаслідок інциденту загинули у Польщі у день, коли Росія випустила сотню ракет на територію України.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно була випущена українськими силами ППО.

МЗС Росії у середу ввечері опублікувало заяву, у якій відхрестилося від причетності російських військ до інциденту з вибухами у Польщі. 

ЄвроПравда зібрала основні факти з цього приводу у статті: Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки.

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Естонія Польща

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