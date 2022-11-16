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Правительство Эстонии провело экстренное заседание из-за падения ракеты в Польше - прямой угрозы не увидело

Среда, 16 ноября 2022, 23:08

В связи с ракетным инцидентом, произошедшим во вторник в Польше, эстонское правительство созвало экстренное заседание для обсуждения ситуации с безопасностью, и заключило, что прямой угрозы Эстонии пока нет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"В среду мы обсуждали с правительством, есть ли что-то, что мы должны сейчас сделать. На наших границах сейчас нет прямой военной угрозы. Понятно, что эта война затрагивает всех в Европе, - она влияет на нас из-за инфляции, из-за высоких цен на энергоносители, но гораздо больше она затрагивает соседние с Украиной страны", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По мнению эстонского министра обороны Ханно Певкура, сейчас нет необходимости в дополнительных учениях или в незапланированном увеличении оборонного потенциала.

"Для этого сейчас нет необходимости, потому что дополнительное обучение не может быть связано с подобными случаями. Если такие случаи требуют каких-то мер или шагов, то речь будет идти вовсе не об учениях, мы будем поступать иначе", - заявил Певкур.

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Кроме того, правительство Эстонии еще раз выразило уверенность в необходимости оказывать Украине еще больше помощи. По мнению министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, прежде всего это должно выражаться в увеличении поставок оружия.

Как известно, два человека в результате инцидента погибли в Польше в день, когда Россия выпустила сотню ракет на территорию Украины.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку упавшая ракета, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.

МИД России в среду вечером опубликовало заявление, в котором открестилось от причастности российских войск к инциденту со взрывами в Польше. 

ЕвроПравда собрала основные факты по этому поводу в статье Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия

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Эстония Польша

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