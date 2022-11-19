Кім Чен Ин вперше стежив за запуском балістичної ракети з донькою, пригрозив США ядерною зброєю

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв протистояти ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї, коли особисто інспектував випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).

Про це повідомило в суботу державне агентство КНДР ЦТАК, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Країна провела випробування МБР Hwasong-17 в п'ятницю, на наступний день після попередження про "більш жорстку військову відповідь" на посилення Вашингтоном своєї регіональної присутності в галузі безпеки, включаючи ядерні активи.

Вперше відвідавши місце запуску разом зі своєю донькою, Кім заявив, що загрози з боку США та їх союзників, які проводять ворожу політику, спонукали його країну "суттєво прискорити зміцнення своїх переважних сил ядерного стримування".

"Кім Чен Ин урочисто заявив, що якщо вороги продовжать створювати загрози... наша партія і уряд рішуче відреагують на ядерні удари ядерною зброєю, а на тотальну конфронтацію - тотальною конфронтацією", - повідомило агентство ЦТАК.

Запуск ракети Hwasong-17 був частиною "пріоритетної оборонної стратегії КНДР", спрямованої на створення "найпотужнішого і абсолютного ядерного стримування", заявило ЦТАК, назвавши її "найсильнішою стратегічною зброєю в світі".

За даними ЦТАК, ракета пролетіла майже 1000 км протягом приблизно 69 хвилин і досягла максимальної висоти 6041 км. Міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада заявив, що ця зброя може пролетіти до 15 000 км, що достатньо для досягнення континентальної частини Сполучених Штатів.

Попередній запуск 17 листопада відбувся майже одразу після заяви глави МЗС Північної Кореї, що "агресивні військові навчання" США, Південної Кореї і Японії не стримають КНДР, а скоріше принесуть "більш серйозну, реалістичну і неминучу загрозу" для них самих.

Експерти вбачають у цій заяві сигнал про те, що ближчим часом можлива ще серйозніша ескалація, наприклад, випробування ядерної зброї.

У 2022 році КНДР провела вже рекордну кількість випробувань балістичних ракет.