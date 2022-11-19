Ким Чен Ын впервые следил за запуском баллистической ракеты с дочерью, пригрозил США ядерным оружием

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал противостоять ядерным угрозам США с помощью ядерного оружия, когда лично инспектировал испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Об этом сообщило в субботу государственное агентство КНДР ЦТАК, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Страна провела испытания МБР Hwasong-17 в пятницу, на следующий день после предупреждения о "более жестком военном ответе" на усиление Вашингтоном своего регионального присутствия в области безопасности, включая ядерные активы.

Впервые посетив место запуска вместе со своей дочерью, Ким заявил, что угрозы со стороны США и их союзников, проводящих враждебную политику, побудили его страну "существенно ускорить укрепление своих подавляющих сил ядерного сдерживания".

"Ким Чен Ын торжественно заявил, что если враги продолжат создавать угрозы... наша партия и правительство решительно отреагируют на ядерные удары ядерным оружием, а на тотальную конфронтацию - тотальной конфронтацией", - сообщило агентство ЦТАК.

Запуск ракеты Hwasong-17 был частью "приоритетной оборонной стратегии КНДР", направленной на создание "самого мощного и абсолютного ядерного сдерживания", заявило ЦТАК, назвав ее "самым сильным стратегическим оружием в мире".

По данным ЦТАК, ракета пролетела почти 1000 км в течение примерно 69 минут и достигла максимальной высоты 6041 км. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что это оружие может пролететь до 15 000 км, что достаточно для достижения континентальной части Соединенных Штатов.

Предыдущий запуск 17 ноября состоялся почти сразу после заявления главы МИД Северной Кореи, что "агрессивные военные учения" США, Южной Кореи и Японии не сдержат КНДР, а скорее принесут "более серьезную, реалистичную и неизбежную угрозу" для них самих.

Эксперты видят в этом заявлении сигнал о том, что в ближайшее время возможна еще более серьезная эскалация, например, испытание ядерного оружия.

В 2022 году КНДР провела уже рекордное количество испытаний баллистических ракет.