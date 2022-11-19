Президент Естонії: Захід не повинна лякати поразка Росії

Президент Естонії Алар Каріс сказав, що західні країни не повинні побоюватися можливих потрясінь для Росії, якщо ця країна програє війну.

Про це він заявив на Галіфакському безпековому форумі в Канаді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Каріс наголосив, що у світлі небезпек, що випливають із діяльності Росії та інших авторитарних країн, євроатлантичному співтовариству необхідна довгострокова стратегія, і намітив її можливі відправні точки.

"По-перше, відправною точкою такої стратегії не може бути страх перед можливими потрясіннями, які вразять Росію, якщо вона програє війну. По-друге, НАТО має якомога швидше реалізувати нову оборонну позицію, що передбачає більшу присутність і завчасне розміщення озброєнь, техніки та боєприпасів. По-третє, Європа не повинна залишатися в сірій зоні, єдина реальна гарантія безпеки - це НАТО", - сказав Каріс.

Президент Каріс нагадав, що надії, пов'язані з Росією, не справдилися ні наприкінці 80-х, ні на початку 90-х, скоріше, дали можливість Росії посилити контроль над демократією, яка зароджувалася, і натомість виростили імперіалістичні амбіції, які жодним чином не зробили світ безпечнішим.

"Президент Путін неодноразово звинувачував Захід, зокрема, у розв'язанні війни в Україні та діє, вважаючи, що ми теж є частиною цієї війни. Це доводить, що стратегічні цілі Росії жодним чином не змінилися. Путін, як і раніше, хоче зруйнувати нинішній устрій євроатлантичної безпеки і відновити свій вплив у країнах Балтії та Польщі", - підкреслив Каріс.

Він навів як приклад внесок Америки і Канади в загальну безпеку в євроатлантичному просторі та висловив упевненість у тому, що Європі слід більше, ніж раніше, інвестувати в оборону і покращувати військовий потенціал. "Наразі пріоритетом Естонії є створення дивізійної структури воєнного часу, яка складалася б із наших національних і союзних підрозділів. Однак ми вже маємо дивитися далі й планувати більш детально, які підрозділи НАТО битимуться разом із нами. Тільки таким чином ми доб'ємося достатньої готовності. Тільки так ми зможемо переконати Кремль у тому, що будь-яка військова атака в напрямку НАТО приречена на провал", - сказав президент Естонії.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що кожен із партнерів України може проявити лідерство у демонтажі елементів російської агресії.