Президент Эстонии: Захід не должно пугать поражение России

Президент Эстонии Алар Карис сказал, что западные страны не должны опасаться возможных потрясений для России, если эта страна проиграет войну.

Об этом он заявил на Галифакском форуме по безопасности в Канаде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Карис отметил, что в свете опасностей, вытекающих из деятельности России и других авторитарных стран, евроатлантическому сообществу необходима долгосрочная стратегия, и наметил ее возможные отправные точки.

"Во-первых, отправной точкой такой стратегии не может быть страх перед возможными потрясениями, которые поразят Россию, если она проиграет войну. Во-вторых, НАТО должно как можно скорее реализовать новую оборонительную позицию, предусматривающую большее присутствие и заблаговременное размещение вооружений, техники и боеприпасов. В-третьих, Европа не должна оставаться в серой зоне, единственная реальная гарантия безопасности - это НАТО", - сказал Карис.

Президент Карис напомнил, что надежды, связанные с Россией, не оправдались ни в конце 80-х, ни в начале 90-х, скорее, дали возможность России усилить контроль над зарождающейся демократией, и взамен вырастили империалистические амбиции, которые никоим образом не сделали мир безопаснее.

"Президент Путин неоднократно обвинял Запад, в частности, в развязывании войны в Украине и действует, считая, что мы тоже являемся частью этой войны. Это доказывает, что стратегические цели России никоим образом не изменились. Путин по-прежнему хочет разрушить нынешний уклад евроатлантической безопасности и восстановить свое влияние в странах Балтии и Польше", - подчеркнул Карис.

Он привел в пример вклад Америки и Канады в общую безопасность в евроатлантическом пространстве и выразил уверенность в том, что Европе следует больше, чем раньше, инвестировать в оборону и улучшать военный потенциал. "Сейчас приоритетом Эстонии является создание дивизионной структуры военного времени, которая состояла бы из наших национальных и союзных подразделений. Однако мы уже должны смотреть дальше и планировать более детально, какие подразделения НАТО будут сражаться вместе с нами. Только таким образом мы добьемся достаточной готовности. Только так мы сможем убедить Кремль в том, что любая военная атака в направлении НАТО обречена на провал", - сказал президент Эстонии.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что каждый из партнеров Украины может проявить лидерство в демонтаже элементов российской агрессии.