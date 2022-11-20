У Болгарії затримали п’ятьох осіб у зв'язку з терактом у Стамбулі за підозрою, що вони могли допомагати причетним.

Про це повідомляє Reuters, цитуючи заяву генпрокурора Болгарії Івана Гешева, пише "Європейська правда".

"Звинувачення висунуті п’ятьом особам. Йдеться про дві групи звинувачень - підтримка теракту на території іншої країни, а саме атаки у Стамбулі, та контрабанда людей", - зазначив він.

Затримані - троє громадян Молдови, ще один чоловік і жінка - сирійські курди.

Після затримання суд обрав запобіжним заходом арешт щодо чотирьох затриманих чоловікв, але саме за звинуваченнями у контрабанді людей, оскільки вирішив, що докази їхньої допомоги організаторам теракту у Стамбулі недостатні. Щодо затриманої жінки прокурори не просили про арешт як запобіжний захід через її стан здоров’я.

Гешев також повідомив, що Туреччина вже попросила про екстрадицію окремих осіб.

Нагадаємо, внаслідок вибуху 13 листопада на популярній пішохідній вулиці Істікляль у Стамбулі загинули шестеро людей, зокрема двоє дітей, і близько восьми десятків отримали поранення. Анкара назвала вибух терактом і звинувачує заборонену Робітничу партію Курдистану та пов'язані з нею сирійські курдські угруповання. Курдські групи заперечують свою причетність.

18 листопада суд у Туреччині обрав запобіжним заходом арешт щодо 17 підозрюваних у зв'язку з вибухом.